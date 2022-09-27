Van'da 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi' toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi' toplantısı

DHA

Van'da 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi' toplantısı


Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI Sosyal Politikalar Kurulu'nun 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi' çerçevesinde gerçekleştirdiği toplantıların ikincisi Van'da düzenlendi.
Van'da, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulunun "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" çerçevesinde toplantı gerçekleştirildi. Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr.Lutfihak Alpkan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sn. Vedat Işıkhan, Kurul Üyesi Dr. Murat Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, sivil toplum kuruluşu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantı sonunda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin de katıldığı basın açıklaması yapıldı.
Vali Balcı, milletvekilleriyle, sivil toplum örgütleriyle beraber yuvarlak masa toplantısı yapıldığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nun politika oluştururken sahadan aldığı birincil bilgileri ilk ağızdan derleyip, bunların politika haline getirilmesi konusunda çok faydalı, güzel bir toplantı oldu. Bu toplantının da inşallah memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Toplantı sonunda açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kurul olarak 7 Bölge 7 İl Projesi çerçevesinde ikinci ziyareti Van'da yaptıklarını ifade etti. Türkiye´de sosyal politikalar alanında son 20 yılda çok önemli ve köklü değişimler yaşandığına hep birlikte şahit olduklarını kaydeden Işıkhan şöyle konuştu:
"Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları, dernekler ve dezavantajlı grupların temsilcileriyle ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcileriyle çok etkili Van'ın önemli sosyal sorunlarının neler olduğuna yönelik önemli bilgiler elde ettik. Tabii takdir edersiniz ki; sosyal politika uygulamaları son 20 yıllık dönem içerisinde devrim niteliğinde çalışmalar ve politikalar hizmet modelleri geliştirildi. Bu hizmet modelleri başta dezavantajlı gruplar olmak üzere engelliler, yaşlılar çocuklar şehit yakınları mevsimlik tarım işçileri gibi birçok grubu kapsayan bu politikaların nasıl ele alındığı, vatandaş gözünde nasıl değerlendirildiği ve burada sosyal politika ihtiyaçlarının neler olduğunun belirlenmesi noktasında biz bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu politikaların genel yapısına baktığımızda halk temelli sosyal politikaların 20 yıl boyunca uygulandığını görmekteyiz. Gerçekten de gelir dağılımının eşit bir şekilde vatandaşlara yansıması noktasında sosyal politikalar çok önemli bir yere sahip. Biz de burada 7 bölge il kapsamında, Van ilini ziyaret ettik. Burada önemli bilgiler elde ettik. Bu verileri Ankara'ya döndükten sonra üst makama arz edeceğiz."
Prof. Dr. Işıkhan, sosyal politikaların kapsamlı bir içeriğe sahip olduğunu, toplum içerisinde yaşayan doğumdan itibaren ölümüne kadar, hatta ölümünden sonraki sosyal politikaların herkes için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu çerçevede bu politika ihtiyaçlarının belirlenmesi bizim için hedef bence. Toplum değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, müracaatçılarımız ya da danışanlarımız değişiyor. Bu çerçevede sadece Van ili için değil, ama Türkiye genelinde yeni hizmet modellerinin geliştirmesinde bu tür veriler bizim için çok önemli. Şimdi önemli sorunlar arasında göç sorunu, tek ebeveynli ailelerin yaşamış olduğu sorunlar ve diğer işsizlik, istihdama katılma süreci, işsizlik önemli bir sosyal problem. Bu sorunların çözümü noktasında gençlerimize, genç işsizliğin azaltılması noktasında da istihdam kapılarının açılması sürecinde bizler gerekli ön analizleri yapıp bunları dediğim gibi makama iletiyoruz." diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2022-09-27 20:34:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van YYÜ'de yeni acil servis binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Van YYÜ'de yeni acil servis binasının temeli atıldı
Van'da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van'da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" toplantısı ...
İpekyolu ilçesinde halk ekmek satışları yeniden başladı
YEREL HABERLER İpekyolu ilçesinde halk ekmek satışları yeniden ...
Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el konuldu
YEREL HABERLER Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el ...
Vanlı sporcuların milli takım sevinci
YEREL HABERLER Vanlı sporcuların milli takım sevinci
Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl ...
İnternetten tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER İnternetten tarihi eser olduğu değerlendirilen ...
'Yüksek teminatlı Uluslararası Geçiş Belgesi uygulaması, araç sahiplerini sıkıntıya sokuyor'
YEREL HABERLER 'Yüksek teminatlı Uluslararası Geçiş Belgesi ...
Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı ...
Gürpınar'da düzenlenen mahalleler arası futbol turnuvası başladı
YEREL HABERLER Gürpınar'da düzenlenen mahalleler arası futbol ...
Van Büyükşehir Belediyesi yeni gençlik merkezleri inşa ediyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi yeni gençlik merkezleri ...
İpekyolu ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İpekyolu ilçesinde asfalt çalışmaları devam ediyor
Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı su altından görüntülendi
YEREL HABERLER Van Gölü'nün çekilmesiyle ortaya çıkan Urartu limanı ...
Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da çeşitli suçlardan aranan 18 kişi tutuklandı
Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 5 kilo 632 gram sentetik uyuşturucu ele ...
Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli ...
Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı
Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 5 ...
Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için yürüyor
YEREL HABERLER Van'da kadınlar, Van Gölü'ne dikkati çekmek için ...
Van'da turizm hareketliliği yaşanıyor
YEREL HABERLER Van'da turizm hareketliliği yaşanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.