Van'da 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi' toplantısı



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI Sosyal Politikalar Kurulu'nun 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi' çerçevesinde gerçekleştirdiği toplantıların ikincisi Van'da düzenlendi.

Van'da, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulunun "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi" çerçevesinde toplantı gerçekleştirildi. Edremit ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Prof. Dr.Lutfihak Alpkan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sn. Vedat Işıkhan, Kurul Üyesi Dr. Murat Yılmaz ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, sivil toplum kuruluşu, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantı sonunda Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'nin de katıldığı basın açıklaması yapıldı.

Vali Balcı, milletvekilleriyle, sivil toplum örgütleriyle beraber yuvarlak masa toplantısı yapıldığını söyleyerek, "Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu'nun politika oluştururken sahadan aldığı birincil bilgileri ilk ağızdan derleyip, bunların politika haline getirilmesi konusunda çok faydalı, güzel bir toplantı oldu. Bu toplantının da inşallah memleketimize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Toplantı sonunda açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Işıkhan, kurul olarak 7 Bölge 7 İl Projesi çerçevesinde ikinci ziyareti Van'da yaptıklarını ifade etti. Türkiye´de sosyal politikalar alanında son 20 yılda çok önemli ve köklü değişimler yaşandığına hep birlikte şahit olduklarını kaydeden Işıkhan şöyle konuştu:

"Toplantıya katılan sivil toplum kuruluşları, dernekler ve dezavantajlı grupların temsilcileriyle ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcileriyle çok etkili Van'ın önemli sosyal sorunlarının neler olduğuna yönelik önemli bilgiler elde ettik. Tabii takdir edersiniz ki; sosyal politika uygulamaları son 20 yıllık dönem içerisinde devrim niteliğinde çalışmalar ve politikalar hizmet modelleri geliştirildi. Bu hizmet modelleri başta dezavantajlı gruplar olmak üzere engelliler, yaşlılar çocuklar şehit yakınları mevsimlik tarım işçileri gibi birçok grubu kapsayan bu politikaların nasıl ele alındığı, vatandaş gözünde nasıl değerlendirildiği ve burada sosyal politika ihtiyaçlarının neler olduğunun belirlenmesi noktasında biz bu ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bu politikaların genel yapısına baktığımızda halk temelli sosyal politikaların 20 yıl boyunca uygulandığını görmekteyiz. Gerçekten de gelir dağılımının eşit bir şekilde vatandaşlara yansıması noktasında sosyal politikalar çok önemli bir yere sahip. Biz de burada 7 bölge il kapsamında, Van ilini ziyaret ettik. Burada önemli bilgiler elde ettik. Bu verileri Ankara'ya döndükten sonra üst makama arz edeceğiz."

Prof. Dr. Işıkhan, sosyal politikaların kapsamlı bir içeriğe sahip olduğunu, toplum içerisinde yaşayan doğumdan itibaren ölümüne kadar, hatta ölümünden sonraki sosyal politikaların herkes için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu çerçevede bu politika ihtiyaçlarının belirlenmesi bizim için hedef bence. Toplum değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, müracaatçılarımız ya da danışanlarımız değişiyor. Bu çerçevede sadece Van ili için değil, ama Türkiye genelinde yeni hizmet modellerinin geliştirmesinde bu tür veriler bizim için çok önemli. Şimdi önemli sorunlar arasında göç sorunu, tek ebeveynli ailelerin yaşamış olduğu sorunlar ve diğer işsizlik, istihdama katılma süreci, işsizlik önemli bir sosyal problem. Bu sorunların çözümü noktasında gençlerimize, genç işsizliğin azaltılması noktasında da istihdam kapılarının açılması sürecinde bizler gerekli ön analizleri yapıp bunları dediğim gibi makama iletiyoruz." diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2022-09-27 20:34:49



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