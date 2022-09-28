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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'da otellerde yer kalmadı

DHA

Van'da otellerde yer kalmadı


Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)İRANLIı turistlerin yoğunlukta olduğu Van'da, eylül ayında da esnafın yüzü gülmeye devam ediyor. 350 bini komşu ülke İran olmak üzere yıl başından bugüne kadar yaklaşık 430 bin turistin geldiği kentte otellerde yer kalmadı. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, kente geleceklerin, kalacak yer ayarlamadan gelmemeleri tavsiyesinde bulundu.
Sınır komşusu olması nedeniyle özellikle İranlıların tercih ettiği Van'da turizm sezonu hareketli geçiyor. Pandemi nedeniyle sınır kapılarının kapalı olduğu yaklaşık 2 yılda, kente gelemeyen İranlılar, bu yıl esnafın yüzünü güldürüyor. Bu yıl Irak ve komşu ülkelerden de gelen turistler Van'ın tarihi ve turistik yerlerini geziyor, alışveriş yapıyor ve eğlence mekanlarında eğeleniyor. Esnafın yüzünü güldüren turistler, sonbahar mevsimi olmasına rağmen kentte kalmayı sürdürüyor.
Bu yıl eylül ayına kadar Saray ilçesinde bulunan Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan yaklaşık 350 bin İranlı turist giriş yaptı. Diğer ülkelerden gelenlerle birlikte ise bu rakam 430 binleri buldu. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, özellikle pandemiden sonra İran vatandaşlarının yoğun bir ilgisinin olduğunu söyledi. Çok fazla turist geldiği için otellerin yüzde 100 dolu olduğunu belirten Yüksel, gelecek turistlere de uyarılarda bulunarak şöyle konuştu:
"Van için çok büyük miktarda turist geldiğinden dolayı otellerimizde yer kalmadı. Gelecek olan misafirlerimizden ricamız önceden rezervasyon yapıp, ondan sonra gelmeleri. İran vatandaşları son zamanlarda çok daha fazla Van'ı tercih ettiler. Özellikle yakın olması ve alışveriş olarak da çok uygun olmasından dolayı Van'a gelerek hem tatillerini hem de alışverişlerini yapıyorlar ve ülkelerine kısa bir sürede dönebiliyorlar. Özellikle Van'ımıza uçakla ulaşım durumu çok az olması nedeniyle İranlılar da kara yolunu tercih ediyorlar. Kara yoluyla yakın olduğundan Van'a ulaşım sağlamış oluyorlar.  Şu an için görünen 21 Ekim'e kadar yoğunluk devam ediyor. Önümüzde hem yılbaşı var hem Noel var. Bir de konserler eklenince yani yılbaşına kadar çok güzel geçeceğini düşünüyorum"
'TURİZM BACASIZ FABRİKADIR'
Yüksel, "Van'da şu anda büyüğü ile küçüğüyle bütün otellerimizde yer kalmadı. Otel doluluk oranları şu anda son derece yüksek. Şöyle diyebilirim yüzde 100 doluyuz. Tabi gönül ister Edirne gibi olsaydı. Bulgaristan vatandaşları kimlikle geçebiliyorsa kardeş ülkemiz İran'dan da İran vatandaşları da kimlikle geçip bizler de İran'a kimlikle geçebilseydik. Çok daha faydalı olacaktı. İranlı turistleri ilimizin ekonomisine çok büyük fayda sağlıyor. Turizm bacasız fabrikadır ve bu bacasız fabrikayı Van kenti olarak en güzel şekilde turistleri konaklatarak ülke ekonomisine fayda sağlıyoruz" diye konuştu. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2022-09-28 10:59:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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