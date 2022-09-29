Kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim gören Nakşin, protez istiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim gören Nakşin, protez istiyor

DHA

Kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim gören Nakşin, protez istiyor


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, dirsek altından kolları ve diz altından ayakları olmadan dünyaya gelen, bu nedenle eğitimine evde devam eden 13 yaşındaki Nakşin Özdemir, en büyük hayalinin okula gitmek ve arkadaşlarıyla oynamak olduğunu söyledi. İnşaat işçisi Mustafa Özdemir, oğluna takılacak elektronik protezin maliyetinin 5 milyon lirayı geçtiğini ve bunu almaya imkanı olmadığını söyledi.
Tuşba ilçesinde yaşayan Ayfer-Mustafa Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Nakşin Özdemir, doğuştan dirsek altından kolları ve diz altından bacakları olmadan dünyaya geldi. İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu öğrencisi olan ve her yıl takdir belgesi aldığını belirten Nakşin Özdemir, kolları ve bacakları olmadığı için 7'nci sınıfta da evde eğitim görüyor. Tuşba Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu'nda görevli özel eğitim öğretmeni Gülperi Eşin, 3 yıldır haftada 2 gün evine gelip Nakşin'e eğitim veriyor. Nakşin, kendisiyle yakından ilgilenen çok sevdiği öğretmenine bu yıl yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
YARDIM BEKLİYOR 
Sosyal bilgiler, matematik, Türkçe gibi tüm dersleri öğretmeniyle çalışan Nakşin, kalemi kollarıyla tuttuğunu ve en büyük isteğinin protez olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla yürüyüp, oyun oynamak istediğini belirten Nakşin, protez takılması için yardım isteyerek, "7'nci sınıfta okuyorum. Öğretmenlerim eve gelerek bana eğitim veriyor. Öğretmenimi çok özlemiştim. Futbolcu olmak istiyorum. Bu konuda hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi.
'PROTEZ İÇİN 5 MİLYONA İHTİYAÇ VAR'
İnşaat işçisi Mustafa Özdemir, oğluna protez kol ve bacak yaptırmak için maddi imkanının olmadığını belirterek, "Eğer protez takılırsa yürüyebilecek, okuluna gidebilecek. Öğretmeni her gün eve gelerek eğitim veriyor. Elektronik protez çok pahalı olduğu için imkanımız yetmiyor. Protezin maliyeti 5 milyon TL'yi geçiyor. Defalarca Ankara'ya doktora götürdüm ama artık benim de imkanım kalmadı. Doktorlar, Nakşin'e protez takılırsa yürüyebileceğini söylediler. Çocuğuma protez takılması için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bununla ilgili Van Valiliği'ne de yardım için dilekçe verdik. İnşallah güzel bir sonuç çıkar" diye konuştu.
'BİRBİRİMİZE SARILDIK, HASRET GİDERDİK'
Özel eğitim öğretmeni Gülperi Eşin ise "3 yıldır beraber ders yapıyoruz. Çok özverili ve başarılı bir öğrencimiz. Yazıyı da kendisi yazabiliyor, aynı zamanda okuma-yazması da gayet düzgün. Her yıl takdir belgesi alıyor. Nakşin, okuluna gidip arkadaşlarıyla beraber oynamak istiyor. Beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. Çok özlediği için eve gelir gelmez bana sarıldı. Birbirimize sarıldık, hasret giderdik. Bu sene de bir aksilik çıkmazsa beraber eğitim öğretim göreceğiz. Çalışkan ve efendi bir öğrencim. Ödevlerini de her zaman yapıyor. Derslerine de katılımı çok iyi" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-09-29 10:25:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Sakarya Kur'an kurslarını ziyaret etti
YEREL HABERLER Kaymakam Sakarya Kur'an kurslarını ziyaret etti
İpekyolu'nda okul kantinleri denetlendi
YEREL HABERLER İpekyolu'nda okul kantinleri denetlendi
Van YYÜ'de oryantasyon etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Van YYÜ'de oryantasyon etkinliği düzenlendi
Van'da "2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum Sempozyumu" başladı
YEREL HABERLER Van'da "2. Uluslararası Kültür, Sanat ve Toplum ...
Van'da 569 üreticiye 802 ton sertifikalı arpa tohumu dağıtıldı
YEREL HABERLER Van'da 569 üreticiye 802 ton sertifikalı arpa tohumu ...
Van'da kırsaldaki mahallelerin yolu asfaltlanıyor
YEREL HABERLER Van'da kırsaldaki mahallelerin yolu asfaltlanıyor
Prematüre doğduğu hastanede aynı durumdaki bebeklerin hayata tutunması için çalışıyor
YEREL HABERLER Prematüre doğduğu hastanede aynı durumdaki bebeklerin ...
Van'da otellerde yer kalmadı
YEREL HABERLER Van'da otellerde yer kalmadı
Van'da 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi' toplantısı
YEREL HABERLER Van'da 'Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl Projesi' ...
Van YYÜ'de yeni acil servis binasının temeli atıldı
YEREL HABERLER Van YYÜ'de yeni acil servis binasının temeli atıldı
Van'da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Van'da "Sosyal Politikalarda 7 Bölge 7 İl" toplantısı ...
İpekyolu ilçesinde halk ekmek satışları yeniden başladı
YEREL HABERLER İpekyolu ilçesinde halk ekmek satışları yeniden ...
Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el konuldu
YEREL HABERLER Van'da internetten satışa sunulan tarihi objelere el ...
Vanlı sporcuların milli takım sevinci
YEREL HABERLER Vanlı sporcuların milli takım sevinci
Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı
Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl sonra yakalandı
YEREL HABERLER Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl ...
İnternetten tarihi eser olduğu değerlendirilen objeleri satmak isterken yakalandı
YEREL HABERLER İnternetten tarihi eser olduğu değerlendirilen ...
'Yüksek teminatlı Uluslararası Geçiş Belgesi uygulaması, araç sahiplerini sıkıntıya sokuyor'
YEREL HABERLER 'Yüksek teminatlı Uluslararası Geçiş Belgesi ...
Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Van'daki cinayetle ilgili gözaltına alınan 7 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.