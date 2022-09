Kolları ve bacakları olmadığı için evde eğitim gören Nakşin, protez istiyor

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'da, dirsek altından kolları ve diz altından ayakları olmadan dünyaya gelen, bu nedenle eğitimine evde devam eden 13 yaşındaki Nakşin Özdemir, en büyük hayalinin okula gitmek ve arkadaşlarıyla oynamak olduğunu söyledi. İnşaat işçisi Mustafa Özdemir, oğluna takılacak elektronik protezin maliyetinin 5 milyon lirayı geçtiğini ve bunu almaya imkanı olmadığını söyledi.

Tuşba ilçesinde yaşayan Ayfer-Mustafa Özdemir çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü Nakşin Özdemir, doğuştan dirsek altından kolları ve diz altından bacakları olmadan dünyaya geldi. İsmail Hakkı Tonguç Ortaokulu öğrencisi olan ve her yıl takdir belgesi aldığını belirten Nakşin Özdemir, kolları ve bacakları olmadığı için 7'nci sınıfta da evde eğitim görüyor. Tuşba Şehit Ömer Halisdemir İlkokulu'nda görevli özel eğitim öğretmeni Gülperi Eşin, 3 yıldır haftada 2 gün evine gelip Nakşin'e eğitim veriyor. Nakşin, kendisiyle yakından ilgilenen çok sevdiği öğretmenine bu yıl yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

YARDIM BEKLİYOR

Sosyal bilgiler, matematik, Türkçe gibi tüm dersleri öğretmeniyle çalışan Nakşin, kalemi kollarıyla tuttuğunu ve en büyük isteğinin protez olduğunu söyledi. Arkadaşlarıyla yürüyüp, oyun oynamak istediğini belirten Nakşin, protez takılması için yardım isteyerek, "7'nci sınıfta okuyorum. Öğretmenlerim eve gelerek bana eğitim veriyor. Öğretmenimi çok özlemiştim. Futbolcu olmak istiyorum. Bu konuda hayırseverlerden destek bekliyorum" dedi.

'PROTEZ İÇİN 5 MİLYONA İHTİYAÇ VAR'

İnşaat işçisi Mustafa Özdemir, oğluna protez kol ve bacak yaptırmak için maddi imkanının olmadığını belirterek, "Eğer protez takılırsa yürüyebilecek, okuluna gidebilecek. Öğretmeni her gün eve gelerek eğitim veriyor. Elektronik protez çok pahalı olduğu için imkanımız yetmiyor. Protezin maliyeti 5 milyon TL'yi geçiyor. Defalarca Ankara'ya doktora götürdüm ama artık benim de imkanım kalmadı. Doktorlar, Nakşin'e protez takılırsa yürüyebileceğini söylediler. Çocuğuma protez takılması için devlet yetkilileri ve hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bununla ilgili Van Valiliği'ne de yardım için dilekçe verdik. İnşallah güzel bir sonuç çıkar" diye konuştu.

'BİRBİRİMİZE SARILDIK, HASRET GİDERDİK'

Özel eğitim öğretmeni Gülperi Eşin ise "3 yıldır beraber ders yapıyoruz. Çok özverili ve başarılı bir öğrencimiz. Yazıyı da kendisi yazabiliyor, aynı zamanda okuma-yazması da gayet düzgün. Her yıl takdir belgesi alıyor. Nakşin, okuluna gidip arkadaşlarıyla beraber oynamak istiyor. Beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum. Çok özlediği için eve gelir gelmez bana sarıldı. Birbirimize sarıldık, hasret giderdik. Bu sene de bir aksilik çıkmazsa beraber eğitim öğretim göreceğiz. Çalışkan ve efendi bir öğrencim. Ödevlerini de her zaman yapıyor. Derslerine de katılımı çok iyi" ifadelerini kullandı.

