Van merkezli 4 ilde tefeci operasyonu: 17 gözaltı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



10 TUTUKLAMA

Van, Kütahya, Tekirdağ ve Bilecik'te jandarmanın düzenlediği 'tefeci' operasyonunda gözaltına alınan ve 3'ü jandarmadaki işlemlerini ardından serbest bırakılan 17 kişiden 14'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u Van'ın Muradiye ilçesinde, diğer 4'ü ise Kütahya, Tekirdağ ve Bilecik'te mahkemeye sevk edildi. Yapılan duruşmalarda 10 kişi tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-09-30 17:46:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.