Otomobil, yaya üst geçidine çarptı; 2 kuzen yaralı 

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Barış KUL/ VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, yaya üst geçidinin kolonlarına çarpan otomobilde sürücü Özgür Elbir ile yanındaki kuzeni Cihan Elbir, ağır yaralandı.

Kaza, VanErciş yolunda meydana geldi. Erciş'e giden Özgür Elbir'in kullandığı 65 ABH 003 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yaya üst geçidinin kolonlarına çarptı. Kazada hurdaya dönen araçta sürücü ile yanındaki kuzeni Cihan Elbir, ağır yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kuzenler, sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Van'daki hastaneye götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2022-10-06 13:39:11



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