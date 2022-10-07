Jandarmanın gözü kulağı 'keskin burunlar' suçlulara göz açtırmıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmanın gözü kulağı 'keskin burunlar' suçlulara göz açtırmıyor

DHA

Jandarmanın gözü kulağı 'keskin burunlar' suçlulara göz açtırmıyor


Behçet DALMAZGülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 37 dedektör köpek, birçok operasyonda ekiplerin en büyük yardımcısı oluyor. Narkotik, operasyon, iz takip, kadavra, bomba ve mayın arama köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleri ile dikkat çekiyor. Dedektör köpeklerden 'Foya', 'Hayta', 'Helva' ve 'Haşin', 2022'de katıldıkları operasyonlarda önemli başarı kazandırdı. 
İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde 37 dedektör köpek, kırsalda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonların yanı sıra uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığın önlenmesinde etkin rol oynuyor. Jandarmadaki eğitmenlerince özel bakım ve eğitimleri tamamlanan köpekler, ekipler ile operasyonlarda görev alıyor; suç ve suçlulara göz açtırmıyor. Köpekler; narkotik, operasyon, iz takip, kadavra, bomba ve mayın arama köpekleri, farklı hassasiyet ve özellikleri ile katıldıkları operasyonlarda büyük başarılar kazandırıyor. 
'Foya', 'Hayta', 'Helva' ve 'Haşin'; farklı hassasiyet ve ayrı görev alanları ile dikkat çekiyor. Narkotik köpeklerden, Belçika Malinois cinsi 'Foya', aldığı özel eğitim ve doğuştan var olan keskin koku alma yetenekleriyle uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor. Jandarmanın 2022'de düzenlediği 500 operasyonda görev alan 'Foya', toplam 240 kilo uyuşturucu ile 70 bin uyuşturucu hapın ele geçirilmesini sağladı.
Belçika Malinois cinsi kadavra arama köpeği 'Hayta' ise 2022'de 4 göreve katılırken, Alman çoban köpeği 'Helva' da jandarmanın katıldığı birçok arama-kurtarma faaliyetinde görev alarak kayıp kişinin bulunmasını sağladı.
Asayiş olaylarında görev alan Belçika Malinois cinsi 'Haşin' ise katıldığı 23 görevde 3 olaya müdahale ederek önemli katkı sağladı. 'Haşin', önemli olaylarda kaçan şüpheleri yakalamasında jandarmaya yardımcı oluyor. Birçok olayda görev alan köpekler, bazen oturarak bazen havlayarak, farklı tepkiler vererek, jandarmanın yanında önemli görevler üstleniyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU
2022-10-07 10:30:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 21 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Van'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda ...
Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da 9 kilo 870 gram skunk ele geçirildi
Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama
YEREL HABERLER Van'da 9 kilo 870 gram uyuşturucuya 1 tutuklama
Edremit Kaymakamı Erdem, Köprüler Mahallesi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER Edremit Kaymakamı Erdem, Köprüler Mahallesi'ni ...
"Spor Van Projesi"yle Van'da spor seferberliği başlatılıyor
YEREL HABERLER "Spor Van Projesi"yle Van'da spor seferberliği ...
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
YEREL HABERLER Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini ...
Van'da evlat nöbetindeki anne: Ne günümüz gün ne bayramımız bayram
YEREL HABERLER Van'da evlat nöbetindeki anne: Ne günümüz gün ne ...
Otomobil, yaya üst geçidine çarptı; 2 kuzen yaralı 
YEREL HABERLER Otomobil, yaya üst geçidine çarptı; 2 kuzen yaralı 
Çaldıran'da öğrencilere kitap dağıtıldı
YEREL HABERLER Çaldıran'da öğrencilere kitap dağıtıldı
Van'daki Zernek Barajı'nda su seviyesi dibi gördü
YEREL HABERLER Van'daki Zernek Barajı'nda su seviyesi dibi gördü
Van'da silajlık mısırda elde edilen yüzde 80'lik verim çiftçinin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Van'da silajlık mısırda elde edilen yüzde 80'lik ...
Van'da yol verme kavgasına ilişkin bir kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da yol verme kavgasına ilişkin bir kişi ...
Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak getirildi
YEREL HABERLER Van'da gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına ...
Van Büyükşehir Belediyesi hasta nakil hizmetini sürdürüyor
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesi hasta nakil hizmetini ...
Van Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine 2 milyon lira destek
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine ...
Edremit Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz internet hizmeti
YEREL HABERLER Edremit Belediyesinden vatandaşlara ücretsiz internet ...
Van'da yapılan skolyoz ameliyatıyla hastanın omuriliğindeki eğrilik 46 derece düzeltildi
YEREL HABERLER Van'da yapılan skolyoz ameliyatıyla hastanın ...
Van'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi
YEREL HABERLER Van'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi
Van Gölü suyunun çekildiği bölge, tarım alanı oldu
YEREL HABERLER Van Gölü suyunun çekildiği bölge, tarım alanı oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.