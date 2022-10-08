Van'da 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' başladı



Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nca gençlere yönelik düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri', Van'da başladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, bugüne kadar 450 bin genç ile bire bir temas sağladıklarını söyledi.

Van'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gençler için 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' başladı. Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde, 40'a yakın kurum ile kuruluş tarafından uzman ekiplerle gençleri kamuyla buluşturacak, devlet teşviklerinin de tanıtıldığı stantlar açıldı. Çeşitli kurumların yer aldığı etkinliğe, çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. Stantları gezenler, kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programları ile ilgili bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, organizasyonun 12'nci durağı Van'da olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Biz İletişim Başkanlığı olarak devletimizin gençlerimize yönelik imkan tanıdığı destek, fon, burs, kredi gibi teşvik unsurlarını kendilerine yüz yüze, bire bir anlatmak üzere buradayız. Bu sayede gençlerimizi kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken, devletimizin hangi imkanı ile neler yapabilecekleri hususunda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Burada KOSGEB'den Ulusal Ajans'a, Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı'na, TÜBİTAK'tan Savunma Sanayii Başkanlığı devletimizin 40'a yakın kamu kurum ve kuruluşu uzman ekipleriyle birlikte gençlerimizi beklemekte. Biz bugüne kadar 12'nci durak, dedik. Bugüne kadar 450 bin gencimizle bire bir temas sağladık. İnşallah sene sonuna kadar bu organizasyonumuzu devam ettireceğiz ve 1 milyon gencimizle bire bir temas sağlamış olacağız" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-10-08 15:32:52



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