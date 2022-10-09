Van'da arazide 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ekiplerinde yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisina ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide arama-tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-10-09 10:35:53



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