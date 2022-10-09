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Bakan Soylu, Ankara'daki aşiret düğününe katıldı

DHA

Bakan Soylu, Ankara'daki aşiret düğününe katıldı


Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- ANKARA'da, Pinyanişi aşireti kanaat önderi iş insanı Teoman Zeydan'ın oğlu Nedimcan Zeydan (24) ile Trabzonlu iş insanı Mehmet Helvalı'nın kızı Mihriban Helvalı (23), dünyaevine girdi. Türkiyenin birçok ilinin yanı sıra yurt dışından da İran, Irak, Hollanda, Katar, Almanya, Suudi Arabistan'dan yaklaşık 3 bin davetlinin katıldığı çiftin bir otelde yapılan düğününde takılar kurulan sandığa atılırken, miktarı açıklanmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çiftin nikah şahitliğini yaptı.
Ankara'da yaşayan Pinyanişi aşireti kanaat önderi iş insanı Teoman Zeydan'ın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üniversitesi İşletme Fakültesi son sınıfta okuyan oğlu Nedimcan Zeydan ile Trabzonlu iş insanı Mehmet Helvalı'nın aynı fakültenin son sınıfından okuyan kızı Mihriban Helvalı, Ankara'nın lüks otellerinden birinde cumartesi akşamı yapılan düğün töreni ile dünya evine girdi. Çiftin nikah şahitliğini ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, AK Parti 21'inci Dönem Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata,  AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik, 23'üncü Dönem Ordu Milletvekili Ayhan Yılmaz, 19'uncu Dönem Zonguldak Milletvekili Ali Uzun, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ve Zeydan ailesinin büyüğü Necip Zeydan yaptı. Düğüne Türkiye'nin birçok ili ile yurt dışından da İran, Irak, Hollanda, Katar, Almanya, Suudi Arabistan'dan yaklaşık 3 bin davetli katıldı. Çiftin düğününde takılar damadın babası iş insanı Teoman Zeydan'ın isteği üzerine sandığa atılırken, miktarı ise açıklanmadı. Düğüne katılanlar şarkıcı Ceylan ile Hakkarili yöresel sanatçı Mahir Aslan'ın söylediği şarkılar eşliğinde halay çekip, horon teptiler.
'BU BÜYÜK BİR DOSTLUĞUN VE BİRLİĞİN TEZAHÜRÜDÜR'
Çiftin nikah şahitliğini yapan İçişleri Bakanı Soylu, bu düğünün dostluğun ve birliğin tezahürü olduğunu belirterek, "Teoman Zeydan ve eşi Hakkarili; gelinin anne ve babası da Trabzonlu. Hakikaten memleketin bir tarafından bir tarafına güzel bir sevgi götürüyorsunuz. Pinyanişi aşireti Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geniş bir nüfusa sahip bir aşiret. Bu özel günde bu aşiretin şerefi, asaleti gücü, sevgisi her şey burada. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da böyle ne kadar güçlü insan tanıyorsam Allah'a şükürler olsun ki; hepsi bugün bu salonda. Bu büyük bir dostluğun ve birliğin tezahürüdür. Düğünler, cenazeler aynı zamanda dostlukların en büyük dayanışmasını ortaya koyarlar. Allah kimseyi dostundan eksik etmesin" dedi.
Damadın babası iş insanı Teoman Zeydan ise, düğünlerine katılan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmak üzere diğer tüm konuklara teşekkür etti. Zeydan, gelen konukların gelin ve damada takacakları takı ya da hediyelerin gösterişten uzak, kapalı olması için kapalı bir sandık kullandıklarını belirterek,"Düğünümüzü israfa ve gösterişe dönüştürmeden Allah'ın rızasına resulün sünnetine uygun yapmaya özen gösterdik. Konuklarımız, bizleri bu mutlu ve güzel günümüzde yalnız bırakmadılar. Birbirinden değerli davetlilerimizi ağırlamak bizleri onurlandırdı. Düğünümüze ayrı bir mutluluk ve güzellik kattılar" diye konuştu. (DHA)
FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-10-09 11:23:00

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