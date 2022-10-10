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Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

DHA

Van'da göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 3-9 Ekim'de göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Organizatör olduğu belirlenen 7 şüpheli, 6 baskında yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca el konuldu, 2 metruk ev ise polis nezaretinde yıkıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-10-10 09:34:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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