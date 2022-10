Neslim Güngen, Van şubesinin açılışını yaptı

VAN, (DHA) Türkiye genelinde 3 bin kadına istihdam sağladıklarını söyleyen iş kadını Neslim Güngen, ilk 100 şubesi arasına dâhil olan Van şubesinin açılışını yaptı. Yoğun temposu nedeniyle hastalandığını belirten ve kolundaki serumla açılışa katılan Güngen, 23 yıldır güzellik kozmetik sektöründe olduklarını, dünya markası olmayı hedeflediklerini dile getirdi.Van´ın Hafiziye Mahallesi 2 Nisan Caddesi üzerinde ki Neslim Güngen Güzellik Merkezi şubesinin açılışına Neslim Güngen ile iş insanları katıldı. Yoğun katılımın olduğu açılışta Güngen, kurdele kesiminin ardından sevilen şarkılarını seslendirdi. Van´da çok güzel karşılandıklarını söyleyen Güngen, "Yaklaşık 23 yıldır güzellik kozmetik sektöründeyiz. Dünya markası olma yolunda hedeflerimiz var. En önemlisi sanayi yönümüz var. Kendi cihazlarımızı kendi bünyemizde üretiyoruz. Ve kendi metotlarımızla, kendi merkezlerimizde direk uyguluyoruz. Her şey kişiye özel uygulanıyor ve sadece Neslim Güngen'e ait metotlarla uygulanıyor. Sıradan merkezlerin aksine bizler, bize özel metotlarla, sonuç odaklı çalıştığımız için hiçbir zaman meşgul etmiyoruz. Her zaman mutlu ediyoruz. Azize Hanım'a da teşekkür ediyorum. Van'da beni temsil ediyor. Hasta halimle geldim. Serum taktırdım. Çünkü 6 gündür açılış yapıyoruz. Hatay, Gaziantep, Elazığ, Batman, Kars'taydık bugün de Van'a geldik. Yol beni biraz yordu. Ben çalışmayı çok seviyorum. Her zaman şunu söylüyorum. Öldürmeyen acı güçlendiriyor. Bizim karakterimize aslında baktığınızda çektiğimiz acılar belirliyor, güçlendiriyor. O yüzden de ben gücümü ailemden alıyorum" dedi."3 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLIYORUM"Markasının yeni açılışlarla güçlendiğini ve bunun kendisini kadın istihdamı yönünden çok mutlu ettiğini belirten Güngen, "Şu an 3 bin kadına istihdam sağlıyorum. Tabii ki burada hedef çok daha fazla kadına dokunmak, çok daha kadının sesi olmak istiyorum. Burada Van'da bizi çok güzel Neslim Güngen ailesinin bir parçası olarak Azize Hanım ve Sinem Hanım temsil ediyor. İkisine de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, ailem böyle güzel insanlarla kendi içinde büyüyor" dedi.Açılışa katılan iş insanı Faruk Biner, böyle bir marka yüzünün Van'da açılmış olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Vanlı iş insanı İrem Bayram ise açılan bu merkezle birlikte istihdam anlamında da kente katkı sunulacağı için önemli olduğunu belirterek merkezin hayırlı olması temennilerinde bulundu. Açılışın ardından Neslim Güngen, Van'ın yöresel kıyafetlerini giyerek bol bol fotoğraf çektirdi.DHA-Ekonomi Türkiye-Van DHA

