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İran'daki internet sıkıntısı, Van'ın otel rezervasyonlarını etkiledi

DHA

İran'daki internet sıkıntısı, Van'ın otel rezervasyonlarını etkiledi


Behçet DALMAZGülay KUYUCU/ VAN, (DHA)İRANLILARIN gelişiyle otellerin yüzde 100 dolduğu Van'da, ülkedeki internet sıkıntısı nedeniyle kentte turist rezervasyonu azaldı. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İranlıların genellikle turlarla geldiklerini belirterek, "İran'da yaşanan olaylardan sonra kısıtlı olarak çalışan internet nedeniyle ekim ayından sonra doluluk oranlarının düşeceğini düşünüyoruz. İnşallah bir an önce İran'da internet eski haline döner de rezervasyonlar devam eder" dedi.  
Sınır komşusu olması nedeniyle özellikle İranlıların tercih ettiği Van'da bu yıl turizm sezonu, hareketli geçti. Pandemi nedeniyle sınır kapılarının kapalı olduğu yaklaşık 2 yılda kente gelemeyen İranlılar, bu sene esnafın yüzünü güldürdü. Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan turistler, ekim ayında da otelleri doldurdu. Kente gelen turistler, Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezerken, alışveriş yapıyor ve eğlence mekanlarında eğleniyor.
İran'daki olaylardan dolayı ülkede yaşanan internet sıkıntısı ise ekim ayı sonrası için otellerdeki rezervasyonları etkiledi. VANOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İran'dan gelenlerin Van'daki otellerin doluluk oranlarını artırdığını fakat ülkedeki olaylar nedeniyle yaşanan internet sıkıntısı yüzünden kasım ayı için rezervasyonların düştüğünü söyledi. Sorun devam ederse daha az İranlı turistin kente geleceğini belirten Yüksel, "İran'daki turistler daha çok sosyal medya üzerinden, interneti kullanarak rezervasyon yapıyorlar. Oradaki acenteler aracılığıyla buraya geliyorlar. Şu an çok kısıtlı internet var. İnşallah bir an önce internet düzgün bir şekilde eski haline döner de rezervasyonlar tekrar eski düzende devam eder. Şu anda doluluk oranları yüksek ama böyle giderse kasım ayı için sadece yerli turistimiz gelecek, çok az İran vatandaşı gelecektir çünkü rezervasyon yapmadıkları zaman sayı azalıyor. Tabi internet belki yakın zamanda da çözülebilir. İnşallah düzelirse rezervasyonlar tekrar eski durumuna dönecektir" dedi. 
İran'dan ailesiyle birlikte gezmeye gelen Aylin Selahandiş, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, daha önce de geldikleri Van'da gezip, alışveriş yaptıklarını söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU
2022-10-12 09:47:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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