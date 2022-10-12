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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van'a şehit ateşi düştü

DHA

Van'a şehit ateşi düştü


Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde el yapımı patlayıcının inifilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Han'ın (25) acı haberi Van'ın Gevaş ilçesindeki ailesine verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın Kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde tteröristlerce araziye döşenen EYP'nin  inifilak etmesi sonucu Uzman Çavuş İbrahim Han ağır yaralandı. Helikoptere hastaneye kaldırılan Han, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Van'ın Gevaş ilçesi Hişet Mahallesi'nde oturan Han ailesine şehadet haberi, askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi.
Yarın sabah Hakkari'de düzenlenecek olan törenin ardından şehit Han'ın naaşının memleketi Gevaş ilçesine getirileceği ve öğlen vakti burada kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-10-12 22:58:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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