Van'da teröristlerle çatışmada şehit olan uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek(2)

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI
Van'ın Çatak ilçesinde, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert için İl Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, şehidin silah arkadaşları ve polisler katıldı. Şehit Sert'in Türk bayrağına sarılı tabutunun tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, öz geçmişi okundu. Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in cenazesi, toprağa verilmek üzere, uçakla memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gönderildi. (DHA)Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-10-14 11:02:31
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