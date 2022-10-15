Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatöre tutuklama 

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Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinden kamyonet, minibüs ve 3 otomobil ile Erzurum'a götürülmek istenen 41 kaçak göçmen, jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 8 organizatörlük şüphelisi ise tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda, Erciş ilçesi kırsalına gelen düzensiz göçmenlerin çeşitli araçlarla Erzurum'a götürülmek istendiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında, 11 Ekim'de, Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 kamyonet, 1 minibüs ve 3 otomobilde 41 kaçak göçmen ile organizatörlük yapan 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Erciş Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-10-15 10:58:43



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