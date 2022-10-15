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Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatöre tutuklama 

DHA

Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatöre tutuklama 


Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinden kamyonet, minibüs ve 3 otomobil ile Erzurum'a götürülmek istenen 41 kaçak göçmen, jandarma operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan 8 organizatörlük şüphelisi ise tutuklandı. 
Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarda, Erciş ilçesi kırsalına gelen düzensiz göçmenlerin çeşitli araçlarla Erzurum'a götürülmek istendiği belirlendi. Başlatılan soruşturma kapsamında, 11 Ekim'de, Erciş ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 1 kamyonet, 1 minibüs ve 3 otomobilde 41 kaçak göçmen ile organizatörlük yapan 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Erciş Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU
2022-10-15 10:58:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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