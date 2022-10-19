Van'da cami inşaatında yangın

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VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsünde yapımı süren cami inşaatında yangın çıktı. Kubbe bölümünde yükselen alevler itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

YYÜ kampüsü Tıp Fakültesi'nin Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren caminin izalasyon çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Kubbenin sol tarafında başlayan yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2022-10-19 16:18:49



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