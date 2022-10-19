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Van'da cami inşaatında yangın

DHA

Van'da cami inşaatında yangın


VAN, (DHA)VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) kampüsünde yapımı süren cami inşaatında yangın çıktı. Kubbe bölümünde yükselen alevler itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. 
YYÜ kampüsü Tıp Fakültesi'nin Dursun Odabaşı Tıp Merkezi alanında yapımı süren caminin izalasyon çalışmaları sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi. Kubbenin sol tarafında başlayan yangın, itfaiye ekiplerini yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA
2022-10-19 16:18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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