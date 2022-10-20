Zabıtanın bulduğu içinde 2 bin 100 lira olan çanta, sahibi olan Afgan aileye teslim edildi



VAN, (DHA)VAN´ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekiplerinin bulduğu içinde 2 bin 101 lira 50 kuruş ve kimlikler bulunan çanta, Afganistanlı aileye teslim edildi. Çantayı alan Abdul Baqi Gul Muhammedi, ekiplere teşekkür etti.

Afganistan'dan 20 gün önce Van'a gelen Abdul Baqi Gul Muhammedi, eşi ve çocukları, Cumhuriyet Caddesi'ndeki İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde gezerken, içinde para olan çantalarını unuttu. Bölgede devriye gezen zabıta ekipleri, çantayı bulup, sahibine ulaşmak için çalışma başlattı. İl Göç İdaresi ile iletişime geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aileye ulaşıp, İpekyolu Belediyesi'ne gelmelerini sağladı. Hazırlanan tutanakla çanta, içindeki kimlik belgeleri ve 2 bin 101 lira 50 kuruş ile aileye teslim edildi. Çantayı alan Abdul Baqi Gul Muhammedi, zabıta ekiplerine teşekkür etti. Van Valiliği'ne yönlendirilin ailenin, geçerlilik tarihleri dolan kimliklerinin de yenilenmesi sağlandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2022-10-20 10:12:48



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