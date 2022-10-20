Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 3'ü ağır, 8 yaralı

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN´ın Erciş ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü ağır, 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde VanAğrı kara yolu Yıldırım Kavşağı'nda meydana geldi. Erciş yönüne giden 53 DD 230 plakalı otomobil ile 07 FA 267 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk, 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3´ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2022-10-20 15:50:28
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