Bahçesaray yolunda kar ve sis



VAN, (DHA)VANBahçesaray kara yolunda 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne mevsimin ilk karı yağdı, bölgede sis de etkili oldu.

Van kent merkezinde etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini zaman zaman kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde de kar yağışı etkili oldu. Karla karışık yağmur ile birlikte etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları karla mücadele ekipleri de yolda herhangi bir aksaksılığın yaşanmaması için çalışmalara başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van / Bahçesaray dha

2022-10-21 11:43:20



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