Pembe kıyafetli kadınlar, kara kovan bal hasadına başladı (2)



'FARKINDALIK İÇİN PEMBEYİ SEÇTİK'

Artos Kadın Derneği Başkanı Songül Güleç, kadın arıcılara dikkat çekmek için arıcı maskelerinde pembe rengi tercih ettiklerini söyledi. Geçmişten bu yana arıcılığın erkek mesleği olarak aktarıldığını anlatan Güleç, "Bize hep arıcılık erkek mesleğidir diye lanse ettiler. Beyaz kıyafeti de görünce erkek arıcılar olduğunu bilirdik. Biz de artık kadın arıcıların varlığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için kıyafetimizin rengini pembeye çevirdik" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-10-21 12:01:24



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