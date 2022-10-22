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Van depreminde kaybettikleri için beste yaptı

DHA

Van depreminde kaybettikleri için beste yaptı


Barış KUL/ERCİS(Van), (DHA)VAN'da 11 yıl önce meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin acıları ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Erciş ilçesinde yolda yürürken yaşanan sarsıntı ile birlikte cami minaresinden kopan beton parçalarının üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan ve 1 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan halk müziği sanatçısı Mustafa Akarsu (56), aralarında 1'i akrabası 76 öğretmen ve kaybettiği 6 yakını için beste yaptı. Akarsu, "Allah, yaşadığımız bu acıları bir daha yaşatmasın" dedi.  
Van, 23 Ekim 2011'de saat 13.41'de 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Geniş bir alanda hissedilen deprem, Van ve Erciş ilçesinde büyük yıkıma neden oldu. Erciş'in üçte birlik bölümü adeta enkaza dönüştü. Van, 9 Kasım´da da 5.6 büyüklüğündeki depremle sallandı. Yaşanan bu depremlerde 644 kişi hayatını kaybetti, 2 bin kişi yaralandı ve 252 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.
Yakınlarını kaybeden depremzedelerin acıları aradan 11 yıl geçmesine rağmen ilk günkü gibi devam ediyor. Erciş'te yaşayan ve bir kamu kurumunda çalışan halk müziği sanatçısı Mustafa Akarsu da ilk depremde cami minaresinden kopan beton parçalarının üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun bakım ünitesinde 1 ay süren tedavinin ardından sağlığına kavuşan Akarsu, aynı depremde yakınları olan öğretmen Murat İşler (40), Ahmet Altaş (55), Halit İşler (43), Malik Dinçer (40), Arsule Göldaş (37), Murat Ateş (40) ve Namık Göldaş'ı (46) kaybetti.
Depremin yaşattığı acıları unutmayan halk müziği sanatçısı Akarsu, aralarında 1'i akrabası 76 öğretmen, 12 kişiye mezar olan Buse kafe ve kaybettiği 6 yakını için de beste yaptı. `Buse kafe çok doluydu/ Çoğu öğretmen doluydu/ Deprem onları da vurdu/ Çok canları aldın Erciş/ Kaçışırlar sağa sola/ Canlar düşmüş orta yola/ Ancak sığdırdım bir kola/ Onu da sen aldın Erciş´ bestesini seslendiren Akarsu, acılarının dinmediğini belirtti.
Depremde yaralandığı anı ve yaşadıklarını anlatan Akarsu, şu ifadeleri kullandı:
"Pazar günü Erciş'in en işlek mekanlarından olan Van Yolu Caddesi'nde yürürken deprem oldu. Sağa, sola savrulurken üzerime minareden kopan taşlar, molozlar düşmeye başladı. Depremin verdiği panik ve sarsıntı nedeniyle bir süre kalkamadım ve bir kolum ezilmişti. Ama durumu daha ağır olanlara yardım etmek isterken bayılmışım. Beni Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürmüşler orası çok yoğun olunca Tatvan'da özel bir hastaneye kaldırmışlar. Ameliyatla ve 1 ay süren yoğun bakımın ardından sağlığıma kavuştum. Ama 7 yakınımı kaybettim. Bunlardan biri öğretmendi. Acılarımız halen tazeliğini koruyor. Bende beste yaparak onları anmak istedim. Her yıl dönümünde kaybettiklerimizin mezarlarını ziyaret edip, dua ediyoruz, rahmet diliyoruz. Allah, yaşadığımız bu acıları bir daha yaşatmasın." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2022-10-22 10:39:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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