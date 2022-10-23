Van'da 11 yıl önceki depremde hayatını kaybedenler anıldı



Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde 604 kişinin yaşamını yitirdiği 7.2 büyüklüğündeki depremin 11'inci yıl dönümünde, anma programı düzenlendi.

Kentte 23 Ekim 2011'de merkez üssü Tabanlı Mahallesi olan 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde 604 kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi de yaralandı. Depremin yıl dönümünde Erciş ilçesinde anma programı düzenlendi. Erciş Kaymakamlığı ve Erciş Kızılay Şubesi Başkanlığı'nca düzenlenen program deprem anını anlatan fotoğrafların sergilenmesi ile başladı. Daha sonra Erciş Kaymakamı, Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile beraberindeki Erciş Emniyet Müdürü Süleyman Trak, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Onur Akyüz ve kamu kurum amirleri, deprem hayatını kaybedenlerin toprağa verildiği Beyazıt Mahallesi'ndeki Seyit Muhammed Mezarlığı'na gitti.

Kaymakam Mehmetbeyoğlu ile beraberindekiler, burada dualar edip, ölenlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Mehmetbeyoğlu, "Bugün depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kabirlerine gidip, dualar ettik. Ülkemiz üzerinde bulunan 2 fay hattından biri de ilçemizden geçmektedir. Bundan sonraki süreçte deprem gerçeği ile birlikte yaşamak zorundayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Van Barış KUL

2022-10-23 15:15:41



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