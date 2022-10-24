Doğaseverlerden, ilk karın düştüğü Bahçesaray'a gezi



Hakan SARI/BAHÇESARAY(Van),(DHA)VAN Vadi Doğa Spor Kulübü üyeleri, mevsimin ilk karının düştüğü 3 bin rakımlı Karabet Geçidi ile sonbahar renklerine bürünen Bahçesaray ilçesine gezi düzenledi. Kulüp üyeleri fotoğraf çekip, doğaseverleri bölgeye davet etti.

Kent merkezine yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Bahçesaray'a ulaşım sağlayan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne, 3 gün önce mevsimin ilk karı düştü. Kalınlığı yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar ve sis yoğunluğu, hazırlıksız yakalanan sürücülere zor anlar yaşattı. Vadi Doğa Spor Kulübü'nün 52 üyesi ise bölgeye gezi düzenledi. Üyeler, beyaza bürünen 3 bin rakımlı bölgede doğa yürüyüşü yaptı. Gezilerini dron ile havadan da görüntüleyen kulüp üyeleri, doğaseverleri bölgeye çağırdı.

Vadi Doğa Spor Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Eğer doğa görmek istiyorsanız Bahçesaray´a gelmenizi tavsiye ediyoruz. Bu mevsimde Karabet Geçidi'ne yaklaşık 20 santim kar yağmış ve orada fotoğraflar çektik, yürüyerek belli bir mesafe indik. 4 mevsimi bir arada yaşadık. İlçenin her mevsim çok güzel. Özellikle bu dönem ise farklı bir güzellik sunuyor" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Hakan SARI

2022-10-24 12:51:57



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