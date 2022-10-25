Yaralı Mısır akbabası tedavi altına alındı

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VAN, (DHA) -VAN'da yaralı halde bulunan Mısır akbabası, jandarma ekipleri tarafından götürüldüğü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi´nde tedaviye alındı.

İl Jandarma Komutanlığı, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittiği bölgede nesli tükenmekte olan yaralı Mısır akbabası buldu. Ekipler, akbabayı tedavisi için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi´ne getirerek görevlilere teslim etti. DHA-Genel Türkiye-Van VAN-DHA

2022-10-25 10:07:55



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