Bakan Karaismailoğlu: Bitlis Viyadüğü'nde kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılırdı



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bitlis Deresi mevkisine yapılan ve ayak yüksekliği 54 metre olan Bitlis-Baykan arası viyadük birleştirme segmentinin son kaynak törenine katıldı. Bakan Karaismailoğlu, viyadüğün, 904 metre uzunluğunda, 15 bin 600 ton çelik kullanılan tek parça köprü olduğunu belirterek, "Burada kullanılan çelikle 2 adet Eyfel Kulesi yapılabilirdi. Köprümüz, yerli mühendislik, tasarım ve yapımıyla yüzde yüz yerli ve millidir. Bitlis'imiz için gurur kaynağıdır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılış ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar ile birlikte kente geldi. Bitlis Valisi Oktay Çağatay tarafından karşılanan Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü Şantiyesi´nde brifing alıp inceleme yaptıktan sonra Bitlis-Baykan arası viyadük birleştirme segmentinin son kaynağını yaptı.

'ÖNEMLİ BİR ULAŞIM PROJESİ'

Bakan Karaismailoğlu, Bitlis Çayı Viyadüğü'nü, 'Teknolojik köprüler' sınıfında inşa ettiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Köprümüz, güçlendirilmiş kutu kiriş tipteki çelik tabliyeli teknolojik köprüdür. Aynı zamanda, ilk defa, yüzde 3,82 eğimde, tutma-sürme yöntemiyle gerçekleştirilen 904 metre uzunluğunda 15 bin 600 ton çelik kullanılan tek parça köprüdür. Burada kullanılan çelikle 2 Eyfel Kulesi yapılabilirdi. Bugün kaynak törenini gerçekleştirdiğimiz köprümüz, yerli mühendislik, tasarım ve yapımıyla yüzde yüz yerli ve millidir. Bu yanıyla da hepimiz için, Bitlis'imiz için ayrı bir gurur kaynağıdır. Bizim ulaşım ve haberleşme yatırımlarımızda, Doğu Batı ayrımı yoktur. Bizim önceliklerimiz, ihtiyaç ve kalkınmadır. Biz Kömürhan, Ağın ve Nissibi köprüleriyle birlikte Bitlis Çayı Viyadüğü'nü de 'teknolojik köprüler' sınıfında inşa ettik. 2020 yılında, Türkiye'nin en yüksek köprüsü olan Beğendik (Botan) Köprüsü'nü de içinde barındıran Küçüksu-Hizan-Pervari Yolu'nu hizmete açmıştık. Bu şeklide Bitlis, Siirt ve Van illerimiz başta olmak üzere ülkemiz adına çok önemli bir ulaşım projesini hayata geçirdik. Hizmete girdiği günden bu yana, Botan Köprüsü'nden 1 milyon 587 bin araç geçiş yaptı. Tıpkı Botan Köprüsü ve bağlantı yolları gibi, Bitlis'te yaptığımız bölünmüş yollar sayesinde, sıla ve sevdiklerimize artık rahat, güvenli ve hızlı bir şekilde kavuşuyoruz. Ne mutlu ki, sizlere hak ettiğiniz hizmetleri sunmak bizlere nasip oldu. Bitlis Çayı Viyadüğü'müzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Bakan Karaismailoğlu, viyadükteki son kaynak töreninin ardından, kent merkezine geçip restorasyon çalışmaları süren tarihi köprülerde incelemelerde bulundu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Özcan ÇİRİŞ

2022-10-25 14:29:20



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