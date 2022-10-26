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DHA

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Van' ın Gevaş ilçesi Altınsaç mahllesinde 27 Haziran 2020' de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı, Van 7'nci  Ağır  Ceza Mahkemesinde görülen 10'ncu duruşmada 2 yıldır tutuklu yargılanan  Medeni Akbaş,  60 kişi için  60 kez  16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuik için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8  yıl olmak üzere  toplam 1033  yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara beraat kararı verildi  DHA-Gündem Türkiye-Van
2022-10-26 10:59:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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