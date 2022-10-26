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Van' ın Gevaş ilçesi Altınsaç mahllesinde 27 Haziran 2020' de batan ve 61 kişinin hayatını kaybettiği tekne faciasında karar çıktı, Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10'ncu duruşmada 2 yıldır tutuklu yargılanan Medeni Akbaş, 60 kişi için 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuik için 25 yıl, göçmen kaçakçılığı suçundan da 8 yıl olmak üzere toplam 1033 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanıklara beraat kararı verildi DHA-Gündem Türkiye-Van

2022-10-26 10:59:32



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