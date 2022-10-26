Van'daki tekne faciasında tutuklu sanığa 1033 yıl hapis, tutuksuz 10 sanığa beraat



Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)VAN Gölü'nde 61 kaçak göçmenin öldüğü tekne faciasıyla ilgili Van 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10'uncu duruşmada karar çıktı. Kararda 2 yıldır tutuklu yargılanan tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'a, 60 kaçak göçmen için 'Olası kast ile adam öldürmek´ suçundan 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuk için 25 yıl, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan ise 8 yıl olmak üzere toplamda 1033 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan 10 sanık için de beraat karar verildi. Olay sırasında teknede bulunan, ancak yapılan aramalarda şu ana kadar ulaşılamayan diğer kaptan Servet Akbaş'ın dosyası ise ayrıldı.

Gevaş ilçesi Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran 2020 günü saat 22.00 sıralarında, kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneyle Van Gölü'ne açılan kuzenler Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunup jandarmaya götürüldü. Tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın verdiği bilgi doğrultusunda, Servet Akbaş ile kaçak göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı. Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edildi. Ekiplerin çalışmasıyla 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı.

BULUNAMAYAN SERVET AKBAŞ DAVADA SANIK OLARAK YER ALDI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 sanık hakkında 'nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma' ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme' suçlarından Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açıldı. Sanıklar hakkında yaşamını yitiren her bir kişi için 38'er yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendiği iddianamede teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği, fakat 100'ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş'ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş'ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da sanık olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş'ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebiyle Van 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın 10'uncu duruşmasında, teknenin kaptanı olduğu ileri sürülen ancak olaydan sonra canlı ya da ölü olarak bulunamayan sanık Servet Akbaş'ın dışındaki 1'i tutuklu, 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada avukatlar hazır bulundu. Yaklaşık 1 saat süren duruşmada avukatların yaptığı savunmanın ardından SEGBİS ile duruşmaya katılan tutuklu Medeni Akbaş'a söz verildi. Akbaş, mağdur olduğunu ve tahliye istediğini söyledi.

10 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından tutuksuz yargılanan 10 sanık için beraat kararı verirken, davanın tutuklu tek sanığı Medeni Akbaş'a 60 kaçak göçmen için 'Olası kasttan adam öldürmek´ suçundan 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuk için 25 yıl, 'Göçmen kaçakçılığı' suçundan ise 8 yıl olmak üzere toplamda 1033 yıl hapis cezası ile ayrıca 150 bin lira adli para cezası verildi. Servet Akbaş'ın ise dosyası ayrıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-10-26 11:55:54



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