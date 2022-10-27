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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu

DHA

Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu


Gülay KUYUCUOrhan AŞAN/VAN, (DHA)İÇİŞERİ Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı çalışmalarını inceledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulunmak üzere, Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile birlikte Van'a geldi. Bakan Soylu ve beraberindekileri, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ozan Balcı, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez karşıladı.
Helikopterle Özalp, Çaldıran-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarı, hendek ve güvenlik yolunu, başarılı operasyonlarla terörden arındırılan Tendürek Dağı bölgesini inceleyen Bakan Soylu, çalışmalar hakkında da Vali Balcı, Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Nasır, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu ve firma yetkililerinden bilgi aldı. Daha sonra beraberindekilerle Kurudere Üs Bölgesi'ni ziyaret eden Soylu, askerlerle bir araya geldi, sınır hattında görev yapan keşif ve gözetleme araçları hakkında bilgi aldı, elektrooptik sistemleri inceledi. Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'na da geçen Bakan Soylu, burada da Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman ve yetkililerle görüştü, İranlı asker ve turistlerle de sohbet etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN
2022-10-27 14:44:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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