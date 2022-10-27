Bakan Soylu, Türkiye-İran sınırında incelemelerde bulundu (2)



BAKAN SOYLU VE VARHELYİ SINIRDAKİ İNCELEMELERİ DEĞERLENDİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, Türkiye-İran sınırında yapımı devam eden güvenlik duvarı incelemelerinin ardından Van Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile birlikte sınır duvarında, güvenlik yollarında, optik kuleler ve radar sisteminde ayrıca konvansiyonel olarak alınan güvenlik tedbirlerini gözleme imkanı bulduklarını söyledi. İlgili güvenlik birimlerinden bilgi aldığını belirten Bakan Soylu, "Ardından Kapıköy Sınır Kapısı'na birlikte gittik. Orada da değerlendirmeler yaptık. Ve şimdi de burada görüşmeler yapıp kendisiyle beraber döneceğiz. Ve Türkiye'den uğurlayacağız. Öncelikle kıymetli Avrupa Birliği'nin Komşuluk ve Genişleme komiseri Sayın Oliver Varhely'yei çok teşekkür etmek istiyorum. Sayın Avrupa Birliği büyükelçimiz de buradalar. Hakikaten çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

SINIR DUVARLARININ 1100 KİLOMTERESİ TAMAMLANDI

Sürdürülen sınır duvarı çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Soylu, "Sayın komiserle hem sınır duvarlarını gördük. Sınır duvarları ile ilgili özellikle şunu söylemem gerekir. 1100 kilometreye kadar sınır duvarlarımızın uzunluğa gelmiş oldu. Hem güney hem de doğuda. Zannediyorum yılın sonuna kadar Özalp sınırını bitireceğiz. Ve tek bir bölgemiz Başkale bölgemiz kalmış olacak. Onu da önümüzdeki yılın kemmuz ayına kadar Inşallah tamamlamış olacağız. Böylece Van bölgesi Hakkari sınırına kadar hem güvenlik yolları olan, hem sınır duvarları olan hem gece görüş kameraları olan, hem de optik kuleleri olan hem de gerek Türk Silahlı Kuvvetlerimiz gerek hemen arkasında jandarma, arkasında polis özel harekat olmak üzere sınır duvarlarından sonraki korumayı da bir sistematik şekilde sağlayan bir anlayışı, bütünleşmiş olacak" diye konuştu

'VAN DENİZİ'Nİ SAHİL GÜVENLİĞİN KORUMASINA VERDİK'

Yaptığı değerlendirmelerde Van Gölü'ne ve burada görev yapan sahil güvenliğe de değinen Bakan Soylu, Van Denizi'ni sahil güvenliği korumasına verdiklerini söyledi. Bakan Soylu, Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile birlikte çok yapıcı görüşmeler yaptıklarını belirterek şöyle konuştu:

"Burada da sizin huzurunuzda söylemek isterim. Avrupa Birliği'nin gerek doğu, gerekse batı sınırlarımızda optik kuleler açısından 108 milyon euroluk bir katkısı var. Gerek güvenlik yollarımız olsun, gerek aydınlatmalarımız olsun, gerek güvenlik duvarlarımız olsun, bunu kendi milli bütçemizle sağlıyoruz. Ama bir araya gelen bir bütünsellikle hem batı sınırlarımızda ortak bir çabayı gerçekleştirmiş oluyoruz. Bugün bunları hep beraber değerlendirdik. Huzurunuzda şunu söylemek isterim. Sayın Komiser Oliver Bey ile hakikaten çok verimli ve çözüme yönelik birçok değerlendirmemizde oldu. Inşallah bundan sonra bu adımları daha çok geliştirebilme fırsatını hep birlikte ortaya koyarız. Kendilerine özellikle doğu sınırımızdaki gittiğimiz yerler çetin yerlerdi, bu çetin yerlerde gelip bu konuyu kendisinin gözlemlenmesi, bilhassa çok kıymetli bulduğumuzu, çok değerli bulduğumuzu ifade etmek isteriz. Memleketimize hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok güneş alanı kıymetli ilimiz Van'ımıza hoş geldiniz. Bu arada eğer basın mensupları merak ederler. Van'a gelen Van kahvaltısız gitmemesi lazım. Kıymetli komiser Van kahvaltısından tattı. Onu da söyleyeyim. "

SINIRDAKİ ÇABAYI TAKDİRLE KARŞILIYORUZ

Avrupa Komisyonu Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi, konuşmasına Bakan Soylu'ya teşekkür ederek başladı. Sınırda yaptıkları incelemeler hakkında bilgi veren Varhelyi, "Çünkü çoğu insan bilmez ama bizim Türkiye ile olan birlikte çalışmalarımız burayı da bu sınır bölgesini de kapsıyor. Türkiye'nin hem Suriyeli sığınmacılara ev sahipliği yapma konusunda, hem de sınırları koruma konusundaki büyük çabasını çok büyük takdirle karşılıyoruz. Bu hepimizin ortak bir meselesi. Bu ortak meseleye bizler de katkı yapıyoruz. Ve buradaki bu sınırlarda bu kadar gelişmiş bir sınır koruma sisteminin olmasını görmek de bizim için çok tatmin edici, çok mutluluk verici. Sınırların korunması adına aynı zamanda da. Sınırlarda organize suç şebekelerinin ve insan kaçakçılarının bunu ticarete çevirmelerini önlemek için verilen bu çabaya biz de finansal olarak da destek veriyoruz. Dolayısıyla işlerin burda ne kadar ilerlemiş olduğunu görmek bizim için çok büyük mutluluk verici. Ama tabii ki yapılacak başka işler de var. Onlara da katkı vermeye devam edeceğiz. Ama şu ana kadar tamamlanmış olan kısım gayet iyi işliyor ve çok yüksek standartlarda hizmet veriyor. Bunu kendimizde gördük. Bugün Sayın Bakan size ve Türkiye'ye vermek istediğiniz mesaj şu. Avrupa olarak bize güvenmeye devam edebilirsiniz. Zira biz size güvenmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederiz "dedi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-10-27 16:52:08



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