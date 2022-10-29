Van ve Bitlis'te Cumhuriyet coşkusu



Gülay KUYUCUÖzcan ÇİRİŞ/VAN, BİTLİS, (DHA)VAN ve Bitlis'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı.

Van'da Cumhuriyet Caddesi'nde valilik önünde gerçekleştirilen törene, Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Vali Ozan Balcı ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, kutlamalara katılan vatandaşlar ve birliklerin bayramını kutladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı bandosu marşlar çaldı. Günün öneminin anlatıldığı şiirlerin okunmasının ardından, Gençlik ve Spor Müdürlüğü sporcuları gösteri yaptı. Halk oyunları gösterilerinin ardından konuşmalar yapıldı. Törende, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen şiir, kompozisyon ve spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri Vali Balcı tarafından verildi. Tören, asker, polis ve öğrencilerin geçiş töreniyle sona erdi.

Bitlis'te kutlamaların adresi Cumhuriyet Meydanı oldu. Törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkan Vekili Necmi Menteş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Eyüp Subaşı, Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Emniyet Müdürü Celal Özcan, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın mesajı okundu. Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak, "Ülkemizi 'muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkarma´ mücadelemizde ileri demokrasi ve güçlü ekonomi yönünde kat ettiğimiz her mesafeyi, şanlı geleceğimiz için yakılan bir ışık olarak görüyorum" dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirleri okundu. Program halk oyunları gösterileri ve tören geçişiyle sona erdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-10-29 14:30:08



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