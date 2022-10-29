Van ve Bitlis'te Cumhuriyet coşkusu(2)

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GÖL ÜSTÜNDE BOT, HAVADA HELİKOPTERLERLE GÖSTERİ

Van'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi, Van Gölü üzerinde bot, havadan da 5 helikopterle gösteri yaptı. Atak ve Skorsky helikopterleri ile yapılan gösteriyi, çevredeki vatandaşlar ilgiyle izledi.(DHA)

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-10-29 17:00:08



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