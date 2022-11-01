Van'da, bir ayda 15 bin 128 paket kaçak sigara ele geçirildi

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VAN, (DHA)VAN'da jandarma ekiplerince, son bir ayda yapılan denetim ve yol kontrollerinde çeşitli markalarda 15 bin 128 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bu kapsamda 01-31 Ekim tarihlerinde denetim ve yol kontrolleri yapıldı. Kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla sokulduğu belirtilen çeşitli markalarda 15 bin 128 paket bandrolsüz gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ

2022-11-01 13:55:41



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