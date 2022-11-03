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Van'da evlat nöbetindeki anne: Özgürlük burada var, dağlarda ve mağaralarda yok

DHA

Van'da evlat nöbetindeki anne: Özgürlük burada var, dağlarda ve mağaralarda yok


Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)VAN'da, PKK tarafından kaçırılan çocukları için eylem yapan aileler, 48'inci haftada da bir araya gelerek yürüdü. 9 yıl önce kaçırılan kızı Şeyma için eyleme katıldığını belirten Nazlı Sancar, "Özgürlük burada var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde var. HDP ile PKK'nın yanında, dağlarda ve mağaralarda özgürlük yok" dedi.
Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 48'inci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından da ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Müzik sesine kızan aileler, terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı. Zabıta ekipleri de cihazla ses ölçümü yaptı.
Eyleme katılan Nazlı Sancar, kızı Şeyma için yıllardır PKK ve HDP ile mücadele ettiğini belirterek, "Dağdaki çocuklar için buradayız. Bu mücadeleyi sadece kızım için değil dağdaki bütün çocuklar için veriyorum. Gelip, teslim olsunlar. HDP ve PKK, bunları kandırıyor; beyinlerini yıkıyor. 'Teslim olsanız asker ve polis sizi öldürecek' diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Çocuklar gelip, Türkiye Cumhuriyeti'ne teslim olun. Devletimiz, güçlü bir devlettir. Bu katillere, hainlere güvenmeyin. Bu bayrağın altında doğdunuz, bu bayrağın altında ölün. Orası sizin yeriniz değil. Dağlarda, mağaralarda aç ve susuz kalıyorsunuz. Döşeğiniz, yastığınız yok. Özgürlük burada var, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde var. HDP ile PKK'nın yanında, dağlarda ve mağaralarda özgürlük yok" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ
2022-11-03 13:40:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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