6 çocuk babası, metruk evini yıkarken duvar altında kalıp öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Harun AKSU/BAŞKALE,(Van)-(DHA)VAN'ın Başkale ilçesinde, tek katlı metruk evini yıkmaya çalışırken duvarın altında kalan 6 çocuk babası Nihat Parlak (56), yaşamını yitirdi.

Olay, Başkale ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulanan Ilıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Nihat Parlak, tek katlı metruk evinde yıkım çalışması yaptığı sırada üzerine duvar devrildi. Çevredekiler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler ve vatandaşlar tarafından moloz yığınlarının altından çıkarılan Parlak, ambulansa Başkale Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Yaşanan olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.(DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Harun AKSU

2022-11-03 15:57:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.