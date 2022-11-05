Van'da deprem tatbikatında enkaz altında kalanlar kurtarıldı



Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA)VAN'da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekiplerinin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta senaryo gereği deprem sırasında aracında sıkışmış ve enkaz altında kalmış yaralılar kurtarıldı.

Van'da 82 personelle düzenlenen tatbikat, gerçeğini aratmadı. AFAD, UMKE, PAK ve İtfaiye ekiplerinin katıldığı deprem tatbikatında senaryo gereği deprem sonrasında araçta ve enkaz altında yaralı olarak sıkışanlar kurtarıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta, ekipler bir yandan araçta sıkışan vatandaşı kurtarmaya çalışırken bir taraftan da köpekli arama kurtarma ekiplerinin yerinin tespit ettiği yaralılar, bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Van AFAD Eğitim Uzmanı Taner Eltutan, afet ve acil durumlarla ilgili sürekli eğitimler yaptıklarını bunun yanı sıra afet ve acil durumlarda birlikte çalıştıkları paydaş kuramlarla birlikte de tatbikatlar düzenlediklerini söyledi.

Taner Eltutan, tatbikata ilişkin şunları kaydetti:

"Afetlerde, acil durumlarda beraber çalıştığımız Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İtfaiye ekipleri, Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile birlikte eğitimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Bu eğitimlerimizin devamında da tatbikatlar düzenliyoruz. Bugünkü tatbikatta bunlardan birisiydi. Senaryoda deprem sonrasında araçta sıkışmış olan vatandaşlarımızın kurtarılması vardı. Ardından enkaz altında yaralı olarak sıkışmış vatandaşlarımızın kurtarılması vardı. Senaryo gereği, köpekli arama kurtarma ekiplerimizin yerini tespit ettiği yaralıları ekiplerimiz kurtardı. Ardından da yine cihazlı aramayla enkaz altında sıkışmış vatandaşlarımız ekiplerimizin çalışmalarıyla bulundukları yerden çıkarılıp sağlık ekiplerine teslim edildiler." (DHA) DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2022-11-05 10:39:36



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