Van'da 2 ayda 1963 kaçak göçmen yakalandı

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Gülay KUYUCU/ VAN, (DHA)VAN'da, jandarma ekipleri tarafından son 2 ayda düzenlenen operasyonlarda, 1963 düzensiz göçmen ile 110 göçmen kaçakçısı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 1 Eylül31 Ekim'de cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda, 1963 düzensiz göçmen ile 110 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenler, adli ve idari işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilirken, göçmen kaçakçıları hakkında da adli işlem başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU

2022-11-05 17:32:27



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