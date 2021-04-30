Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta tam kapanmayla sessizlik hakim oldu

AA

Van'da kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı, Cumhuriyet ve Maraş caddeleri, kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Polis ekipleri, cadde ve parklarda denetim yaptı, belirlenen kontrol noktalarında sürücü ve yolcuların belgelerini kontrol ederek geçişlerine izin verdi.

Hakkari'de kısıtlamadan muaf olanların dışında vatandaşların evlerinden çıkmadığı görüldü.

Tam kapanma nedeniyle kentin en işlek noktaları olan Bulvar ve Cumhuriyet caddeleri boş kaldı.

Bitlis ve Muş'ta da vatandaşların sokağa çıkma yasağına büyük oranda uyduğu görüldü.

En işlek cadde ve meydanların boş kaldığı kentlerde, polis ve jandarma ekipleri sorumluluk alanlarında denetimlerini sürdürdü.