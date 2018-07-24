Edinilen bilgiye göre olay, dün Van- Hakkari karayolunun 19. kilometresinde bulunan Kırıkdağ köyü yakınlarından meydan geldi. Dağdan kopan kaya parçaları ve topraklar yola savrulurken, ortalığı da toz duman kapladı.

İHA'nın haberine göre yoldan geçen araç sürücülerinin korkuya kapıldığı o anlar, aracıyla yolda seyir halinde olan Kırıkdağ muhtarı Necmi Adıyaman ile Emrah Kaplan tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ