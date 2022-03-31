Mübarek Ramazan ayı Müslüman alemi tarafından heyecanla bekleniyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ramazan imsakiyesini yayınlamasının ardından illerin iftar ve sahur vakitleri merak konusu oldu. Van’da yaşayan vatandaşlar Diyanet Van İmsakiyesi ile iftar ve sahur (imsak) vakti saatlerini araştırıyor. İşte, Van İmsakiye 2022