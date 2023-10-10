Van'ın doğal güzellikleriyle ilgi çeken köyü: Demirkazık

Demez, "Yan tarafta 3 bin 300 rakımlı Nazo Dağı bulunuyor. Köy eski taş evlerden oluşuyor. Sonbahar renklerine bürünen meyve ağaçları ve doğası görsel şölen sunuyor. Etkinliğimize 37 doğasever katıldı. Güzel bir etkinlik oldu" dedi.

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Etkinliğe katılan Nejat Erdoğan da köyü çok beğendiklerini dile getirerek, "Herkesin bu doğa harikası köyü gezmesi, görmesi gerekiyor. Dolu, dolu bir gün geçirdik" ifadesini kullandı.