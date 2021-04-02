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Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı
AA

Valilik önünde başlayan etkinlikler kapsamında Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Koçlar, günün anlam ve önemiyle ilgili bilgi aktardı.

Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığına bağlı Asayiş Bando Komutanlığı ekiplerinin konser verdiği etkinlikte, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri de halk oyunları gösterisi yaptı.Resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyelerinin verildiği etkinlikte askeri tören geçişi gerçekleştirildi.

- SOLOTÜRK'ün gösteri uçuşu ilgiyle izlendi

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi SOLOTÜRK'ün Van semalarındaki uçuşu beğeni topladı.Edremit Kent Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, gösteri uçuşunu telefonlarıyla kaydetti.Meydanda ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi ve Kültür Turizm İl Müdürlüğü tarafından resim ve fotoğraf sergisi düzenlendi.Tiyatro gösterisinin ardından etkinlik sona erdi.

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