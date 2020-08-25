Van merkezli 4 ildeki terör örgütü PKK operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

Müzik öğretmeni olmak için izolasyon sürecinde gitar çalmayı öğrendi

AA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstihbari çalışmalar neticesinde, 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım ve yataklık etmek' suçundan, dün ve bugün Van merkezli Amasya, İstanbul, Edirne ve İzmir illerinde operasyon icra edilmiş olup, 12 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor."

Açıklamada, ayrıca bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların, yine vatandaşların desteğiyle daha da güçlü ve kararlı şekilde aralıksız devam edeceği kaydedildi.