1 şüpheli aranıyor

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Askeri Mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüten mahrem imamların örgüt içerisinde faaliyet yürüten askeri personel ile deşifre olmamak için kullandıkları ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemlerinin Van’daki faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyesi olan 10 askeri Muvazzaf personele yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Ocak günü Van Merkezli İstanbul, Samsun, Sakarya, Antalya, Kayseri, Edirne, Bolu, Nevşehir ve Bitlis illerinde yapılan eşzamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediyor.

Gözaltına alınan FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği kaydedildi.