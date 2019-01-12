Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018 yılında 5 ayrı operasyonda 152 kilo 990 gram eroin ve 4 kilo 150 gram Afyon sakızı ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklanmıştı.

13 ADRESE BASKIN YAPILMIŞTI

İHA'da yer alan habere göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yürütülen soruşturma kapsamında 5 ayrı olayla iştirak ettikleri tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması için de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 8 Ocak 2019 günü Van merkezinde 10, İstanbul’da 1 ve Hakkâri’de 2 olmak üzere 13 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca 3’ü Cumhuriyet savcılığınca, 1’i adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, 6’sı da tutuklandı.

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