VAN - Muradiye'de sokak hayvanlar unutulmadı

Kızılay ekipleri, ilçedeki belirli noktalara yem ve mama bırakarak, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı.Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay, gönüllülerle sevimli dostları için çalıştıklarını söyledi.Muradiye Şelalesi Mesire Alanı'na yem, mama ve su bıraktıklarını anlatan Yay, "İlçede elimizden geldiğince sevimli dostlarımız için çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Özellikle bu soğuk günlerde herkesin sokak canlılarına karşı duyarlı olması gerektiğini hatırlatmak istiyorum." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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