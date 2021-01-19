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Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 1339 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1339 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Van, Muş, Bitlis, Hakkari'de 1339 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
AA

Van'da sabah başlayan kar yağışı cadde ve sokakları beyaza bürüdü.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından dolayı Bahçesaray'da 70, Çatak'ta 126, Başkale'de 13, Çaldıran'da 94, Erciş'te 2, Gürpınar'da 38 ve Muradiye ilçesinde 60 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapanan 403 mahalle yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

İlçe belediyeleri de etkili olan yağışın ardından yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor.

- Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle kent genelinde 352 köy yolunun kapandığını söyledi.

Yentür, ekiplerin köy yollarını açmak için yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

Dün gece etkisini artıran kar hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar evlerinin, iş yerlerinin ve kara gömülen araçlarının çevresini temizledi.

Belediye ekipleri cadde ve kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

​​​​​​- Hakkari

Hakkari'de üç gündür etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Valilikten alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 95 köy 199 mezra yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri söz konusu yolların açılması ve vatandaşların sorunsuz ulaşım sağlamaları için çalışma başattı.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kar kalınlığının kent merkezinde 30 santimetreye ulaştığı kente zaman zaman tipiye dönüşen kar sürücülere zor anlar yaşattı.

Bazı esnaf ve vatandaşlar evleri ile iş yerlerini önünde biriken karı temizledi.

- Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle 290 köy yolunun kapandığını belirtti.

Kar nedeniyle beyaza bürünen kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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