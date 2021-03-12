Van, Muş ve Bitlis'te 181 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

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AA

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 33 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

- Muş/Bitlis

Muş'ta sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yaptığı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 134 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Kapanan köy yollarını ulaşıma açmaya başladıklarını belirten Yentür, ayrıca acil durumlar için bir ekibin de hazır bekletildiğini ifade etti.

Vatandaşlardan Mehmet Akif Köprü de kentte birkaç gün öncesinde bahar havası yaşadığını belirterek, "Bugün yoğun bir şekilde sanki kışa daha yeni başlıyormuşuz gibi kar yağışıyla uyanmamız sürpriz oldu." dedi.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da kentte etkili olan kar nedeniyle 14 köy yoluna ulaşımın sağlanamadığını bildirdi.

Kurtkan, kapanan köy yollarını en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını kaydetti.