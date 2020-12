Van polisinden Soylu'ya destek: Not alın not

HABERTURK.COM

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki ayrı araçta yapılan detaylı aramada 220 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak araç sürücüsü Z.Y. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı. 2 şahısın arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheli şahısın emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

SOYLU'YA DESTEK: NOT ALIN NOT

Polis ekipleri, operasyonun ardından İçişleri Bakanı Soylu'nun TBMM Genel Kurulunda, Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmaya destek vermek amacıyla ele geçirilen uyuşturucuyla "Not alın not" yazdı. Soylu, 12 Aralık'taki konuşmasında, Yüksekova'ya ve Şemdinli'ye yeni kaymakamlık binası yapılacağını, Derecik'te temelleri attıklarını belirterek "Ohh! paralar PKK'ya gitmiyor, millete gidiyor. Oh, oh! Not alın not, not" ifadelerini kullanmıştı.