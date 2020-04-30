Van Sağlık Müdürlüğünden

AA

Van İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Van'daki Ceza ve İnfaz Kurumlarının hiçbirinde şimdiye kadar tespit edilmiş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının bulunmadığını bildirdi.

Sünnetçioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Van M Tipi Cezaevi'nden ceza infaz düzenlemesi ile tahliye edilen Sapo Kaya'nın koronavirüs testi pozitif çıkınca oturduğu mahalle karantinaya alındı." haberinin yanlış ve hatalı olduğunu belirtti.

Salgınla mücadele kapsamında Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve İnfaz Savcılığıyla iş birliği halinde yapılan planlama doğrultusunda kentteki Ceza İnfaz Kurumlarında enfeksiyon kontrol önlemleri ve sosyal izolasyon kurallarıyla ilgili eğitimlerin yapıldığını kaydeden Sünnetçioğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ayrıca vardiya değişimleri yapılmadan önce ilimiz F tipi, M tipi, T tipi, Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Van Açık Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 yönüyle gerekli taramalar yapılmış diğer Ceza İnfaz Kurumlarımızda plan dahilinde gerekli tarama çalışmaları yapılmaya devam edilmektedir. İlimiz genelindeki hiçbir Ceza İnfaz Kurumunda halen tespit edilmiş Kovid-19 vakası bulunmamaktadır. İlimiz dışındaki Ceza İnfaz Kurumlarından tahliye olduktan sonra Kovid-19 testi pozitif tespit edilmiş ilimiz hastanelerinde tedavi altına alınmış 2 vaka bulunmaktadır. Ayrıca yapılan kayıt incelemelerinde ilimizde mezkur haberde ismi geçen Sapo Kaya isimli Kovid-19 tespit edilmiş bir hastanın bulunmadığı anlaşılmıştır."