Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi ve özel kalem müdürünün adlarını kullanarak, çeşitli bağış ve yardım gerekçeleri öne sürüp, para talep eden dolandırılarla ilgili Van Valiliği açıklama yaptı.



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Açıklamada şöyle denildi:



"Valiliğimize ve emniyet birimlerimize gelen şikayetlerden, son günlerde Vali Mehmet Emin Bilmez, eşi Meral Bilmez ve Van Valiliği Özel Kalem Müdürü Dr. Ali Kılıçer adları kullanılarak, vatandaşlarımızdan çeşitli bağış ve yardım gerekçeleri ileri sürülerek para talep edildiği anlaşılmaktadır. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını ve unvanını kullanarak, çeşitli yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemesini, böyle bir durumla karşılaşanların da konuyu mutlaka 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valiliğimizin (0432) 214 96 42 numaralı telefonlarını olay anında arayarak ihbar etmelerini önemle rica ederiz. Unutulmamalıdır ki; hiçbir kamu idarecisi, hakim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli; yukarıda sayılanlar başta olmak üzere, hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz."